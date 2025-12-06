Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 6 грудня, розпочавшись о 19:30.

Барселона прагнутиме відірватися на чотири очки від Реал Мадрида, який посідає друге місце, у вершині таблиці Ла Ліги, продовжуючи свою кампанію виїзним матчем проти Реал Бетіс у суботу.

Бетіс — Барселона

Субота, 6 грудня, 19:30, стадіон Естадіо де Ла Картуха, Севілья

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Бетіс, непереможний в останніх восьми матчах у всіх турнірах, підійде до суботнього матчу з Барселоною, сповнений впевненості. Команда Мануеля Пеллегріні минулого вікенду перемогла Севілью 2:0 у севільському дербі, що дозволило їм набрати 24 очки у 14 матчах ліги. "Зелено-білі" посідають п'яте місце у дивізіоні, маючи показники шість перемог, шість нічиїх та дві поразки. Реал Бетіс також успішно виступає у Лізі Європи, а у середу команда здобула путівку до третього раунду Кубка Іспанії завдяки перемозі 4:1 над Торрентом, командою четвертого дивізіону. "Вердібланкос" фінішували шостими у вищому дивізіоні Іспанії минулого сезону, але цього сезону вони мають потенціал покращити цей результат, оскільки Пеллегріні зібрав дуже сильний склад.

Реал Бетіс не зміг перемогти Барселону з грудня 2021 року, але дві з їхніх останніх трьох зустрічей закінчилися внічию, включаючи обидва матчі ліги минулого сезону. Барселона зіграла внічию 2:2 з Реал Бетісом у Севільї минулого сезону, а у зворотному матчі була нічия 1:1. Однак, "синьо-гранатові" не програвали "вердібланкос" у Севільї з січня 2011 року. Фактично, Реал Бетіс не перемагав Барселону вдома в Ла Лізі з березня 2008 року, і гості прибудуть як фаворити, прагнучи здобути шосту поспіль перемогу у вищому дивізіоні Іспанії.

Команда Гансі Фліка була чудовою у вівторок увечері проти Атлетіко, здобувши перемогу 3:1. Наразі вони очолюють дивізіон, випереджаючи Реал Мадрид на одне очко (який зіграє у неділю проти Сельта Віго). Барселона має ще чотири матчі до зимової перерви в Іспанії, граючи проти Реал Бетіс, Осасуни та Вільярреала в Ла Лізі, на додаток до домашнього матчу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта Франкфурт.

Хоча "каталонці" мали свої проблеми цього сезону, те саме можна сказати і про Реал Мадрид, і боротьба за титул Ла Ліги у другій половині кампанії обіцяє бути захоплюючою. Барселона відчайдушно прагнутиме гарантувати, що вона буде на вершині на початку 2026 року.

За версією betking на перемогу Бетіс можна поставити з коефіцієнтом 4.00, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 1.72. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

Орієнтовні склади

Реал Бетіс: Вальєс — Руйбаль, Натан, Бартра, Гомес — Алтіміра, Рока — Антоні, Форнальс, Еззальзулі — Ернандес.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — де Йонг, Е. Гарсія — Ямаль, Педрі, Рафінья — Левандовські.

Не зіграють: Бельєрін, Іско (Реал Бетіс) — тер Штеген, Гаві, Ольмо (Барселона).

Під питанням: Амрабат, Ло Чельсо (Реал Бетіс) — Араухо (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:4

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ