Керманич Наполі прокоментував поразку від Бенфіки.

Італійський Наполі напередодні поступився лісабонській Бенфіці у гостьовому матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри головний тренер "Партенопеї" Антоніо Конте прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні правда в тому, що ми не були блискучими — від самої першої хвилини. Бенфіка грала в п’ятницю, а ми — у неділю ввечері, та ще й після серії матчів із величезними фізичними витратами.

Я напередодні говорив про енергію, бо знав, що на дистанції за щось доведеться платити. Сьогодні нам було важко. Суперники були більш агресивними. Ми теж хотіли такими бути, але одразу зі стартовим свистком провалили пресинг, пропустили закидання за спини, і, можливо, це трохи налякало хлопців.

Коли накопичується так багато матчів, неминуче за щось платиш. Тепер треба відновлюватись. Повертаємось пізно вночі, четвер — вихідний, а в п’ятницю готуватимемось до наступного матчу чемпіонату.

Хлопці були відданими справі, намагались віддати все, що мали, але ця щедрість не супроводжувалась блискучими рішеннями. Мені немає в чому їм дорікнути — вони виклались повністю.

Я бачив статистику: суперники пробили п’ять разів, ми — два. Можливо, ми навіть більше тримали м’яч. Бенфіка нас не здивувала, ми її не недооцінили. Недооцінити суперника — це значить бути дурнем і зарозумілим. Ми знаємо, що Бенфіка — чудова команда з чудовими гравцями.

Я не можу назвати це кроком назад, адже сьогодні хлопці віддали все, що мали. Була помітна різниця у фізичній і ментальній свіжості. Рано чи пізно втома, не лише фізична, а й ментальна, дає про себе знати. Таке трапляється, треба це визнати.

У нас три турніри плюс Суперкубок — це можна витримувати, тільки якщо розширювати склад. Ми намагались це зробити, підписавши дев’ять новачків, але сім із них травмовані. Зараз нам дуже важко тягнути два турніри, бо нас мало. Ви це й так знали, це не новина.

1/8 Ліги чемпіонів? Навіть до сьогоднішнього матчу було дуже складно говорити про вихід до плей-оф, ураховуючи рівень команд у Лізі чемпіонів, але сюрпризи завжди можливі", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі італійський Наполі поїде до данського Копенгагена.