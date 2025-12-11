Ліга чемпіонів

Мадуеке вірить у потенціал Арсенала в Лізі чемпіонів.

Вінгер Арсенала Ноні Мадуеке підсумував перемогу над Брюгге (3:0) та висловив упевненість у перспективах команди в Лізі чемпіонів.

"Створювати загрозу — це мінімум, який я маю давати своїй команді. Хлопці повинні відчувати, що щось може статися. Забивати голи і бути максимально результативним — наступний рівень, якого я маю прагнути. Я хочу бути результативним як для свого клубу, так і своєї країни. Думаю, я можу досягти цього рівня, тому продовжуватиму працювати щодня.

Я відчуваю, що ми можемо виграти цей турнір. Є відчуття, що ми можемо виграти чемпіонат. Це має бути нашою метою. Зараз у нас хороше становище, тому просто продовжуватимемо рухатися вперед", — сказав англієць.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Арсенал у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.