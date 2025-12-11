Ліга чемпіонів

Наставник відзначив командний характер після виїзної перемоги над Брюгге.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки успішного виїзного поєдинку команди у Лізі чемпіонів, наголосивши на психологічній стійкості колективу попри чергові втрати у складі.

Артета підкреслив, що результат був досягнутий за непростих обставин:

"Вечір видався справді позитивним, і я думаю, що у Лізі чемпіонів дуже складно перемагати на виїзді. Ми робили це, попри безліч втрат, особливо в обороні, і навіть уранці ми втратили двох гравців. Мені подобається, як команда відреагувала на це як колективно, так і індивідуально.

Те, що зробив Крістіан Нергор, говорить про те, наскільки він покращує гру всіх нас своїм ставленням, самовіддачею, тим, як він готується і як вміє виступати. Загалом дуже позитивний вечір", — сказав Артета.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Арсенал у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.