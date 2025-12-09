Колектив Алессіо Ліскі подужав останню команду чемпіонату.
Осасуна здобула важливу домашню перемогу в матчі 15-го туру Ла Ліги, впевнено перегравши Леванте з рахунком 2:0.
Команда з Памплони швидко взяла гру під контроль. Уже на 13-й хвилині Віктор Муньйос відкрив рахунок, вдало завершивши комбінацію господарів. А ближче до перерви Рубен Гарсія подвоїв перевагу, закріпивши домінування Осасуни у першому таймі.
Після перерви гості більше контролювали м'яч, проте створити бодай один дійсно гольовий момент гравцям Леванте не вдалося.
Осасуна — Леванте 2:0
Голи: Віктор Муньйос, 13, Рубен Гарсія, 36
Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Аргібіде (Гомес, 69) — Монкайола, Торро (І. Муньйос, 51), Орос (Еррандо, 74), Бретонес — В. Муньйос (Беккер, 74), Рубен Гарсія (Крус, 69) — Будімір
Леванте: Раян — Тольян, Маттурро, Кабельйо (Віктор Гарсія, 77), Санчес — Альварес, Арріага, Венседор (Андер Оласагасті, 77), Бруге (Лосада, 62) — Ромеро (Кояліпу, 82), Ейонг (Луїс Моралес, 77)
Попередження: Торро, Гарсія — Арріага, Кабельйо