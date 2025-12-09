Іспанія

Колектив Алессіо Ліскі подужав останню команду чемпіонату.

Осасуна здобула важливу домашню перемогу в матчі 15-го туру Ла Ліги, впевнено перегравши Леванте з рахунком 2:0.

Команда з Памплони швидко взяла гру під контроль. Уже на 13-й хвилині Віктор Муньйос відкрив рахунок, вдало завершивши комбінацію господарів. А ближче до перерви Рубен Гарсія подвоїв перевагу, закріпивши домінування Осасуни у першому таймі.

Після перерви гості більше контролювали м'яч, проте створити бодай один дійсно гольовий момент гравцям Леванте не вдалося.

Осасуна — Леванте 2:0

Голи: Віктор Муньйос, 13, Рубен Гарсія, 36

Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Аргібіде (Гомес, 69) — Монкайола, Торро (І. Муньйос, 51), Орос (Еррандо, 74), Бретонес — В. Муньйос (Беккер, 74), Рубен Гарсія (Крус, 69) — Будімір

Леванте: Раян — Тольян, Маттурро, Кабельйо (Віктор Гарсія, 77), Санчес — Альварес, Арріага, Венседор (Андер Оласагасті, 77), Бруге (Лосада, 62) — Ромеро (Кояліпу, 82), Ейонг (Луїс Моралес, 77)

Попередження: Торро, Гарсія — Арріага, Кабельйо