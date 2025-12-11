Норвежець висловився після матчу з Реалом в ЛЧ.
Ерлінг Голанд Getty Images
11 грудня 2025, 11:59
Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував переможний гол у ворота Реала (2:1) та ситуацію з кадровими втратами у суперника.
"Ми знали про травми у складі Реала. У нас також є втрати, але у суперника їх більше. Нікому не хочеться, щоб гравці отримували травми, проте ми розраховували побачити у грі Кіліана Мбаппе – мені хотілося зіграти з ним.
Коли таких футболістів немає, це неприємно, тому що хочеться мірятися силами з кращими; це дає психологічний імпульс", – зазначив Голанд.
Раніше Голанд став 35 гравцем із 100+ голами в АПЛ.