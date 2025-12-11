Ліга чемпіонів

"Вершкові" знову зазнали невдачі.

Центральний захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо висловився після програного матчу з Манчестер Сіті (1:2) в рамках 6 туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Marca.

"Манчестер Сіті — чудова команда, але не думаю, що вони зробили достатньо для перемоги. Можливо, ми заслужили на більше.

Але це футбол і перемагає команда, яка забиває більше голів. І в цьому випадку це був Манчестер Сіті. Нам потрібно покращити свою гру.

Нас критикують у кожному матчі. Так було завжди у Реалі. Ми знаємо, під яким тиском знаходимося у кожному матчі, незалежно від того, добре йдуть справи чи погано.

Усі повністю підтримують Хабі Алонсо. Головне, що треба змінити – ставлення до справи. І думаю, що у цьому матчі ми побачили зміни», – сказав Асенсіо.