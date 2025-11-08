Туреччина

Турецький клуб може замінити Ен-Несірі українським форвардом Роми.

Форвард збірної України Артем Довбик може опинитися у новому клубі вже найближчої зимової трансферної сесії. Турецькі медіа повідомляють, що Фенербахче планує розлучитися з Юссефом Ен-Несірі та шукає нападника з подібними характеристиками. Серед кандидатів розглядаються Артем Довбик та норвежець Александер Серлот, повідомляє Gusholder Haber Bülteni.

Український нападник наразі виступає за Рому. У сезоні він провів 13 матчів у різних турнірах, записавши до свого активу два голи та дві результативні передачі.

Довбик уже опинявся у центрі трансферних чуток раніше. Його кандидатуру серйозно розглядав Мілан. Однак тоді переговори не завершилися підписанням контракту, і форвард залишився в Римі.

Поки що офіційних контактів між клубами не підтверджено, але інтерес Фенербахче в Туреччині називають предметним. Якщо сторони зійдуться в оцінці трансферу, зимове вікно може стати ключовим для продовження кар’єри українця.

Нагадаємо, Мілан знову полює на Артема Довбика.