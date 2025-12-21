Іспанія

У продовженні 17 туру Ла Ліги.

Атлетіко Мадрид на виїзді впевнено розібрався з Жироною — 3:0.

На 13-й хвилині матрацники вийшли вперед. Після серії рикошетів у штрафному майданчику каталонців м’яч ідеально ліг на ногу Коке. Капітан матрацників зльоту відправив снаряд у дев’ятку.

До кінця першого тайму гості подвоїли перевагу. Галлагер опинився на межі карного майданчика та наважився на удар — після рикошету від ноги захисника Жирони Рейса м’яч опинився у воротах Гассаніги.

На останній хвилині компенсованого часу Атлетіко довів справу до розгрому. Грізманн після розкішної комбінації підопічних Сімеоне відправив м’яч у сітку з гострого кута.

У підсумку Атлетіко громить Жирону на виїзді та повертається до зони Ліги чемпіонів. Жирона ж завершує рік у зоні вильоту. Віктор Циганков та Владислав Ванат провели не найкращу гру. Вінгера замінили на 70-й хвилині — він отримав оцінку 6,4. Нападник відіграв увесь матч, заробивши оцінку 5,6.

Жирона - Атлетіко Мадрид 0:3

Голи: Коке, 13, Галлагер, 38, Грізманн, 90+2

Жирона: Гассаніга — Франсес (Рінкон Лумбрерас, 61), Рейс, Блінд, Морено — Циганков (Лемар, 71), Мартін, Вітсель, Мартін, Рока Касальс (Аспрілья, 46) — Ванат

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте (Грізманн, 78), Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Коке, Барріос, Гонсалес (Галлагер, 28) — Альварес (Ле Норман, 77), Серлот

Попередження: Мартінес, Лемар — Сімеоне