Іспанія

Вилучення на 16-й хвилині не змогло зламати стійкість господарів.

Севілья продовжила свою безпрограшну домашню серію в Ла Лізі до трьох матчів поспіль, зігравши 1:1 з Алавесом. Господарі провели більшу частину гри в меншості після вилучення Хуанлу Санчеса на 16-й хвилині, який отримав дві жовті картки.

Попри чисельну перевагу суперника, Алавес не зміг створити реальної загрози до перерви. Натомість Севілья скористалася рідкісною контратакою: Джібріль Соу увійшов у штрафний майданчик і пробив у лівий кут, вивівши господарів уперед.

У другому таймі Алавес швидко зрівняв рахунок після кутового Карлеса Аленьї, коли Тоні Мартінес головою відправив м’яч у сітку. Незважаючи на чисельну перевагу та контроль м’яча, гості не змогли довести матч до перемоги — гол Лукаса Бойє з близької відстані скасували через офсайд після перегляду VAR.

Цей результат дозволив Севільї піднятися на 12-те місце, а Алавес розташувався на 13-й позиції, не скориставшись перевагою у більшості протягом понад 70 хвилин.

Севілья – Алавес 1:1

Голи: Соу, 42 – Мартінес, 60

Севілья: Влаходімос — Ньянзу (Еджуке, 70), Гудель, Салас — Аспілікуета (Кармона, 55), Санчес, Агуме (Гаттоні, 81), Соу (Менді, 61), Суасо — Адамс (Пеке, 81), Мопе (Ромеро, 70)

Алавес: Сівера — Теналья, Гарсес, Пачеко, Юсі — Калебе (Перес, 46), Бланко (Ібаньєс, 46), Суарес (Гевара, 46), Аленья (Гуріді, 84) — Мартінес, Боє

Попередження: Санчес, 2, Гудель, 90+1, Пеке, 90+5, Менді, 90+11

Вилучення: Санчес, 16, Алмейда, 85, за межами поля, Хордан, 90+1, за межами поля