Бразилець не готовий вести діалог щодо продовження угоди, поки його взаємини з Алонсо залишаються прохолодними.
Вінісіус Жуніор, getty images
24 листопада 2025, 18:10
Попри попередні сигнали про готовність сторін рухатися до "етапу стабільності та спокою", про який повідомлялося раніше, ситуація навколо нового контракту Вінісіуса Жуніора неоднозначна. За інформацією The Athletic, 25-річний бразилець нині не налаштований продовжувати угоду з мадридським клубом — і причина цього лежить не у фінансах, а у його стосунках з головним тренером Хабі Алонсо.
Контракт Вінісіуса діє до літа 2027 року і включає клаусулу у 1 мільярд євро. Наразі він отримує близько 18 млн на рік, а на початку 2025-го керівництво Реала запропонувало йому нову угоду з підвищенням до 20 млн. Після того як пропозицію відхилили, клуб попросив сторону гравця назвати власні умови.
Представники вінгера озвучили один із найбільш амбіційних запитів в історії мадридців — пакет, співмірний з контрактами Кріштіану Роналду на піку. Близько 30 млн євро на рік, що включало б базову зарплату, бонуси та премію за підписання, яку "вершкові" раніше практично не застосовували в переговорах.
Однак, за даними джерел, справа зараз не у цифрах. Рішення гравця впирається у напружені стосунки з Хабі Алонсо. Вінісіус досі важко переживає епізод у матчі з Барселоною, коли його заміна на 72-й хвилині переросла у словесну суперечку та короткий демарш у роздягальню. Хоча він пізніше вибачився, емоційний осад залишився.
Саме тому бразилець, за інформацією журналістів, не хоче обговорювати продовження контракту, поки атмосфера у взаємодії з тренером не зміниться. Це створює новий етап напруги у відносинах сторін — особливо на тлі того, що раніше клуб був близьким до врегулювання переговорних розбіжностей, про що ми повідомляли раніше.
Незважаючи на це, Вінісіус залишається одним із ключових виконавців команди: 17 матчів у сезоні, 5 забитих м’ячів і чотири результативні передачі. Реал продовжує очолювати таблицю Ла Ліги, випереджаючи Барселону на один пункт, а вже 26 листопада Хабі Алонсо та його команда зіграють проти Олімпіакоса у Лізі чемпіонів.