Бразилець не готовий вести діалог щодо продовження угоди, поки його взаємини з Алонсо залишаються прохолодними.

Попри попередні сигнали про готовність сторін рухатися до "етапу стабільності та спокою", про який повідомлялося раніше, ситуація навколо нового контракту Вінісіуса Жуніора неоднозначна. За інформацією The Athletic, 25-річний бразилець нині не налаштований продовжувати угоду з мадридським клубом — і причина цього лежить не у фінансах, а у його стосунках з головним тренером Хабі Алонсо.

Контракт Вінісіуса діє до літа 2027 року і включає клаусулу у 1 мільярд євро. Наразі він отримує близько 18 млн на рік, а на початку 2025-го керівництво Реала запропонувало йому нову угоду з підвищенням до 20 млн. Після того як пропозицію відхилили, клуб попросив сторону гравця назвати власні умови.

Представники вінгера озвучили один із найбільш амбіційних запитів в історії мадридців — пакет, співмірний з контрактами Кріштіану Роналду на піку. Близько 30 млн євро на рік, що включало б базову зарплату, бонуси та премію за підписання, яку "вершкові" раніше практично не застосовували в переговорах.

Однак, за даними джерел, справа зараз не у цифрах. Рішення гравця впирається у напружені стосунки з Хабі Алонсо. Вінісіус досі важко переживає епізод у матчі з Барселоною, коли його заміна на 72-й хвилині переросла у словесну суперечку та короткий демарш у роздягальню. Хоча він пізніше вибачився, емоційний осад залишився.

Саме тому бразилець, за інформацією журналістів, не хоче обговорювати продовження контракту, поки атмосфера у взаємодії з тренером не зміниться. Це створює новий етап напруги у відносинах сторін — особливо на тлі того, що раніше клуб був близьким до врегулювання переговорних розбіжностей, про що ми повідомляли раніше.

Незважаючи на це, Вінісіус залишається одним із ключових виконавців команди: 17 матчів у сезоні, 5 забитих м’ячів і чотири результативні передачі. Реал продовжує очолювати таблицю Ла Ліги, випереджаючи Барселону на один пункт, а вже 26 листопада Хабі Алонсо та його команда зіграють проти Олімпіакоса у Лізі чемпіонів.