Нідерланди. Новина

19-річний Кес Сміт може стати одним із найгучніших трансферів найближчих сезонів.

Півзахисник АЗ Алкмар Кес Сміт опинився в центрі уваги провідних європейських клубів. Одним із головних фаворитів у боротьбі за молодого нідерландця називають мадридський Реал, однак конкуренція за гравця обіцяє бути серйозною.

Інтерес до 19-річного хавбека також проявляють Барселона, Челсі, Манчестер Сіті та Атлетіко. Представники Реала вже неодноразово відвідували матчі АЗ, щоб детально оцінити ігрові якості Сміта та його потенціал.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить близько 22 мільйонів євро. Чинний контракт Кеса Сміта з клубом з Алкмара розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні півзахисник зіграв 26 поєдинків у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два забиті м’ячі та п’ять гольових передач.