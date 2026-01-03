Іспанія

Помилки "кажанів" і дубль Іглесіаса призвели до поразки 1:4.

У першому матчі ігрового дня Сельта на своєму полі приймала кризову Валенсію та здобула переконливу перемогу з рахунком 4:1.

Поєдинок розпочався з шансів для гостей. Уже на старті зустрічі Айду порушив правила у власному штрафному майданчику, й арбітр призначив пенальті у ворота Сельти. Однак Пепелу з одинадцятиметрової позначки влучив у ліву стійку. У середині першого тайму пенальті було призначено вже у ворота Валенсії — Борха Іглесіас упевнено реалізував свою спробу, відкривши рахунок.

Після перерви Іглесіас оформив дубль, подвоївши перевагу господарів і, здавалося, знявши питання щодо переможця. Втім, на екваторі другого тайму Пепелу зумів частково реабілітуватися за змарнований пенальті, забивши з гри та повернувши інтригу — 2:1.

Надії Валенсії на позитивний результат остаточно зникли наприкінці матчу. Спочатку груба помилка в обороні дозволила Ель-Абделлауї забити третій гол Сельти, а вже на п’ятій доданій хвилині Уго Альварес точним ударом поставив крапку в поєдинку.

Сельта - Валенсія 4:1

Голи: Іглесіас, 33 (пен), 59, Ель-Абделлауі, 83, Альварес, 90+5 - Пепелу, 70

Сельта: Раду — Родрігес (Фернандес, 81), Айду, Алонсо — Каррейра, Роман, Моріба, Мінгеса — Сведберг (Дуран, 28), Іглесіас (Ель-Абделлауі, 67), Сарагоса (Альварес, 67)

Валенсія: Агірресабала — Фулькьє, Діакабі, Копете (Лопес, 81), Васкес — Коррея (Ріоха, 57), Пепелу, Герра (Данжума, 66), Алмейда — Дуро, Бельтран (Рамазані, 57)

Попередження: Родрігес — Дуро, Рамазані, Копете