Іспанія

Попри прикру поразку від мадридського Атлетіко за сумою двох матчів, 18-річний вінгер закликав фанатів не втрачати надії на успішне завершення сезону.

Каталонська Барселона драматично завершила свої виступи у Кубку Іспанії. Незважаючи на впевнену та яскраву домашню перемогу з рахунком 3:0 на стадіоні Камп Ноу, за сумою двох матчів підопічні Гансі Фліка поступилися дисциплінованому мадридському Атлетіко з рахунком 3:4.

Проте після цього болючого вильоту 18-річний талант клубу Ламін Ямаль продемонстрував неабиякі лідерські якості, звернувшись до фанатів зі словами підтримки. Молодий іспанський вінгер був чи не найвпливовішим гравцем на полі у матчі-відповіді.

Він постійно загрожував воротам суперника, віддав результативну передачу та змусив головного тренера матрацників Дієго Сімеоне виділяти одразу трьох гравців для його опіки. Після фінального свистка Ямаль опублікував у своєму Instagram чорно-біле фото з підписом, який знайшов відгук у серцях засмучених вболівальників:

"Дякую за вчорашній вечір, кулес. У нас ще багато приводів для радості. VISCA EL BARCA SEMPRE!"

Ламін став не єдиним гравцем, який підтримав бойовий дух команди у соцмережах. Ферран Торрес також опублікував повідомлення:

"Підіймаємось і йдемо далі з усіма силами. Ми показали, яка ми команда, і знаємо, чого хочемо. Разом. Forca Barca".

Капітан команди Рафінья був не менш красномовним. Він відмовився дозволити поразці затьмарити їхній чудовий виступ у другому матчі. Бразилець зазначив, що пишається колективом, і особливо відзначив підтримку трибун, які співали навіть після вильоту команди:

"Якщо ми продовжимо грати так само, у нас буде вражаюче завершення сезону... Тепер час підняти голови та думати про вихідні. Ми маємо боротися за Ла Лігу та Лігу чемпіонів, і це те, що ми будемо робити".

Наразі Барселона очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги з відривом у чотири очки, а зовсім скоро на них чекає важливий матч Ліги чемпіонів проти англійського Ньюкасла. Тож у каталонців просто немає часу на розпач — попереду боротьба за головні трофеї європейського футболу.