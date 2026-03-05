Іспанія

Футболіст пройшов основний етап реабілітації та готовий до поступової участі в іграх.

Півзахисник Атлетіко Пабло Барріос завершує відновлення після травми м’яза правого стегна та може повернутися на поле вже найближчим часом.

Футболіст отримав ушкодження близько місяця тому у матчі чвертьфіналу Кубка Іспанії проти Бетіса, який мадридська команда програла з рахунком 0:5. Попри зусилля самого гравця та медичного штабу клубу, скоротити терміни реабілітації не вдалося.

Наразі Барріос продовжує тренуватися за індивідуальною програмою, окремо від основної групи. Очікується, що він не зіграє у найближчому матчі чемпіонату проти Реал Сосьєдада, проте може потрапити до заявки команди на перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У клубі підкреслюють, що не планують форсувати відновлення футболіста, адже Барріос є важливою частиною команди. Його намагаються підвести до оптимальної форми перед ключовими матчами, зокрема протистоянням із Тоттенгемом у Лізі чемпіонів.