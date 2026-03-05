Іспанія

У мадридців дві поразки поспіль в Ла Лізі.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився щодо поточної ігрової форми своєї команди.

"Дві поразки поспіль у лізі... У такій команді, як Реал Мадрид, завжди важко пережити поразку. Але зараз ми думаємо тільки про завтрашній матч (проти Сельти — прим.). Ми розуміємо, якого рівня нам потрібно досягти, щоб перемогти. Це буде залежати від нашої гри, нашого самовладання і впевненості. Минулого не існує, ми думаємо тільки про матч на Балаїдосі.

Головне тут – перемога, ніщо інше не має значення. Звичайно, я міг би щось пояснити... Але це мало що змінить. Я прекрасно розумію, що команда може грати краще, вона повинна грати краще. У нас відмінний склад. Але я як і раніше впевнений у наших силах.

До останнього дня свого перебування тут я буду працювати над тим, щоб так і було", – сказав Арбелоа.

Матч між Сельтою та Реал Мадрид відбудеться 6 березня, о 22:00 за київським часом.