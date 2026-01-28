Іспанія

Мадридський клуб розглядає можливість підписання португальського півзахисника у статусі вільного агента наступного літа.

Реал вивчає варіанти зміцнення центральної лінії поля і звернув увагу на хавбека збірної Португалії Рубена Невеша. За інформацією One Football, яка посилається на радіо Cadena COPE, трансфер може відбутися вже влітку 2026 року.

Головною перевагою для "вершкових" є те, що за перехід гравця не доведеться платити. Чинна угода 28-річного португальця з Аль-Хілялем розрахована до кінця поточного сезону, тож він зможе приєднатися до мадридців абсолютно безкоштовно.

Рубен Невеш, який раніше успішно виступав у Європі за Порту та Вулвергемптон, є стабільним гравцем своєї національної команди. На рахунку півзахисника 63 поєдинки за збірну Португалії, у яких він відзначився одним забитим м'ячем та п'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид вивчає можливість трансферу захисника Бетіса Натана.