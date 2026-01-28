Іспанія

Мадридський клуб уже провів прямі переговори з півзахисником Баварії, рішення очікується найближчими годинами.

Атлетіко серйозно налаштований на термінове підписання центрального півзахисника Баварії Леона Горецки, якого в Мадриді розглядають ключовою заміною Конору Галлагеру, підписаного у Тоттенгем. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, Горецка є "ідеальною ціллю" для головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне та спортивного керівника клубу Матеу Алемані. Між представниками іспанського клубу та оточенням 30-річного хавбека вже відбулися прямі переговори.

Зазначається, що проєкт Атлетіко справив позитивне враження на Горецку. Перед німецьким футболістом наразі стоїть вибір: або швидко переїхати до Мадрида вже найближчим часом, або залишитися в Баварії та дограти сезон у складі мюнхенців.

Новий раунд перемовин між сторонами відбувся сьогодні, а остаточне рішення Леона Горецки, контракт якого спливає влітку цього року, очікується протягом найближчих 24 годин.