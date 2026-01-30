Інше

Видання Goal опублікувало оновлений список претендентів на головну індивідуальну нагороду

Авторитетний портал Goal.com представив свіжу версію рейтингу фаворитів на здобуття Золотого м'яча у 2026 році. Боротьба за нагороду загострюється, адже сезон перетнув екватор, і ключові гравці Європи вийшли на пік форми.

Згідно з оновленими даними, головними претендентами на нагороду наразі є Гаррі Кейн (Баварія) та Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид). Англійський форвард продовжує демонструвати феноменальну результативність у Бундеслізі та Лізі чемпіонів, що робить його одним із найстабільніших гравців світу.

У той же час Мбаппе, який є ключовою фігурою в атаці вершкових, також впевнено закріпився на вершині списку завдяки своїм голам та впливу на гру команди. Окрему увагу в рейтингу приділено вінгеру Барселони Рафіньї.

Бразилець набрав неймовірну форму останнім часом, ставши одним із лідерів каталонців. Його результативні дії та яскрава гра дозволили йому значно покращити свої позиції в списку претендентів, увірвавшись до когорти елітних кандидатів.

У топ-групі також залишаються такі зірки, як Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) та юний талант Барселони Ламін Ямал, які продовжують демонструвати високий рівень гри. Експерти зазначають, що вирішальними для розподілу місць стануть весняні матчі плей-оф Ліги чемпіонів та майбутній Чемпіонат світу-2026, який матиме колосальний вплив на фінальне голосування.

1. Гаррі Кейн

2. Кіліан Мбаппе

3. Ерлінг Голанд

4. Ламін Ямаль

5. Олісе

6. Вітінья

7. Деклан Райс

8. Луїс Діас

9. Рафінья

10. Ліонель Мессі