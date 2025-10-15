Іспанія

Нідерландець залишиться в клубі до 2029 року.

Барселона на своєму офіційному сайті підтвердила подовження трудового договору з півзахисником Френкі де Йонгом.

Новий контракт 28-річного нідерландця розрахований до завершення сезону-2028/29.

За інформацією ЗМІ, угода включає опцію викупу на суму 500 мільйонів євро, яку навряд чи хтось активує. Де Йонг виступає за каталонців із літа 2019 року, провівши 267 офіційних матчів, у яких забив 19 голів і віддав 24 результативні передачі.

Барселона готується до наступного матчу Ла Ліги проти Жирони, який відбудеться 18 жовтня на домашньому стадіоні.