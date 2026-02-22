Іспанія

Реал Мадрид жаліється на суддівство.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився після поразки від Осасуни (1:2) в рамках іспанської Ла Ліги. Його слова наводить AS.

«Зважаючи на те, що я бачив, перед другим голом, було порушення правил. Два дуже непрості рішення щодо офсайду – не на нашу користь.

Ми грали не найкращим чином, потрібно діяти набагато краще та інтенсивніше. Нелегко робити це, граючи в середині та наприкінці тижня, але це те, чого від нас чекають. Це Реал Мадрид. Я знав, що буде складно і не помилився.

Нікому не подобається програвати, особливо нам. Це буде довгий сезон, як я казав, він ще навіть не розпочався. І я, як і раніше, так вважаю.

У першому таймі ми контролювали гру, але нам бракувало швидкості. Коли суперник глибоко обороняється, треба скоріше переміщати м'яч. Треба створювати моменти з обох флангів, а нас тягнуло ліворуч – це природно, але тоді проти нас легше захищатися.

Сподіваюся, що ця поразка нічого не означає, тому що через чотири дні нам належить битва за виживання у Лізі чемпіонів. Команда показує свою силу тоді, коли важко. Для сумнівів немає місця.

Я вірю у команду. Нам потрібна стабільність. Ми продовжуватимемо працювати і вичавлюватимемо з кожного гравця все найкраще, тому що вони всі нам потрібні», – сказав Арбелоа.