Іспанія

У продовженні 25 туру Ла Ліги.

Атлетіко майже без проблем розібрався з Еспаньйолом (4:2). На початку зустрічі каталонці шокували суперника: Хофре відкрив рахунок у грі. У середині першого тайму Серлот влучним ударом відновив паритет. Після цього матрацники взяли справу у свої руки. Сімеоне, Лукман та Серлот зробили гру. Під завісу другої 45-хвилинки Еспосіто, який щойно зʼявився на полі, повернув інтригу, але цього виявилося недостатньо. У підсумку підопічні Сімеоне перемагають та зберігають за собою місце у топ-4 з 48 пунктами, а Еспаньйол залишається на 6-й сходинці з 35 балами.

Атлетіко Мадрид — Еспаньйол 4:2

Голи: Серлот, 21, 72, Сімеоне, 49, Лукман, 58 - Каррерас, 6, Еспосіто, 80

Атлетіко Мадрид: Облак — Кардосо, Ганцко, Руджері, Пубіль — Льоренте (Моліна, 74), Баена (Коке, 61) — Сімеоне (Ле Норман, 84), Грізманн (Альмада, 74), Серлот, Лукман (Альварес, 61)

Еспаньйол: Дмітрович — Калеро, Ромеро, Ель-Хілалі, Рідель (Терратс, 57) — Гарсія (Нгонге, 70), Кабрера, Гонсалес — Долан (Фернандес, 70), Каррерас (Мілья, 77), Лосано (Еспосіто, 70)

Попередження: Нгонге