Іспанія

Каталонська Барселона прагнутиме повернутися на шлях перемог у домашньому поєдинку проти одного з аутсайдерів чемпіонату — Леванте.

Барселона — Леванте

Неділя, 22 лютого, 17:15, стадіон Камп Ноу, Барселона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона опинилася під значним тиском після двох поспіль невдач: розгромної поразки від Атлетіко (0:4) у кубку та програшу Жироні (1:2) у минулому турі Ла Ліги. Третя поспіль поразка для "блаугранас" виглядає малоймовірною, особливо враховуючи статистику очних зустрічей: Барселона виграла 33 із 46 матчів проти Леванте. У першому колі команда Фліка святкувала перемогу з рахунком 3:2. Повернення на Камп Ноу має допомогти каталонцям відновити впевненість у боротьбі за титул, де право на помилку майже вичерпано.

Леванте підходить до гри після трьох поразок поспіль, останньою з яких став програш Вільярреалу (0:1). Ситуація для "жаб" критична: вони мають найгірший захист у лізі, пропустивши 41 гол у 24 матчах. Команда Луїса Кастро відстає від рятівної 17-ї позиції на сім очок, тож кожне очко зараз на вагу золота. Попри статус очевидного аутсайдера, гості сподіваються скористатися психологічною вразливістю Барселони, хоча гра проти "пораненого звіра" на його полі обіцяє бути надважким випробуванням.

Кадрові новини принесли вболівальникам Барселони позитив: Маркус Рашфорд та Педрі повернулися до тренувань і можуть потрапити до заявки, хоча їхня поява у старті малоймовірна. Гаві також розпочав роботу в загальній групі, але його повернення очікується не раніше березня. У Леванте ситуація складніша: через травми та дискваліфікації гру пропустять Бруге, Мартінес, Арріага, а участь Ельгесабаля під питанням. Очікується, що Флік поверне до основи Бальде та Левандовські, щоб посилити атакувальний потенціал команди.

За версією betking на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.11, тоді як потенційний успіх Леванте оцінюється показником 18.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 9.50.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Фермін, де Йонг — Ямаль, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

Леванте: Раян — Тольян, Де ла Фуенте, Морено, Санчес — Оласагасті, Рагубер — Тунде, Альварес, Ромеро — Ейонг.

Не зіграють: Крістенсен (Барселона) — Бруге, Мартінес, Арріага (Леванте).

Під питанням: Решфорд, Педрі (Барселона) — Ельгесабаль (Леванте).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 3:1

