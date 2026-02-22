Іспанія

Вболівальники господарів вигукували на адресу вінгера Реала побажання смерті та відверто висміювали його боротьбу за Золотий м'яч.

Керівництво чемпіонату Іспанії офіційно відкрило розслідування щодо образливих скандувань, спрямованих проти нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора під час недавнього матчу проти Осасуни (1:2). Про це повідомляє авторитетне спортивне видання The Athletic.

За інформацією джерела, під час поєдинку частина вболівальників дозволила собі низку грубих та агресивних вигуків, цілеспрямовано атакуючи бразильського футболіста. Зокрема, з трибун лунали такі скандування: Vinicius, balon de playa (Вінісіус — пляжний м’яч) — своєрідна насмішка та гра слів, яка є відсилкою до того, що гравець так і не отримав престижну нагороду Золотий м’яч Tonto (дурень). Vinicius, muerete (Вінісіус, помри).

Ла Ліга традиційно фіксує подібні інциденти, і зараз триває збір усіх необхідних відео- та аудіодоказів з матчу. Особливе занепокоєння викликають саме скандування з побажанням смерті, що є грубим порушенням дисциплінарних правил.

Очікується, що після завершення розслідування зібрані матеріали будуть передані до відповідних комітетів Королівської іспанської футбольної федерації та правоохоронних органів для визначення санкцій проти клубу або ідентифікації конкретних порушників на трибунах.