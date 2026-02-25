Іспанія

Форвард Барселони висловився про свої плани та мрію про Лігу чемпіонів.

Нападник Барселони Роберт Левандовські висловився щодо свого майбутнього на тлі численних чуток.

Контракт 37-річного поляка спливає вже цього літа, однак сам футболіст наголосив, що наразі не поспішає з остаточними рішеннями.

Водночас досвідчений бомбардир зізнався, що мріє знову виграти Лігу чемпіонів та підкреслив, що період у каталонському клубі назавжди залишиться для нього особливим.

"Однозначно, ще не час ухвалювати рішення. Я не маю жодного уявлення, що станеться з Лігою чемпіонів. Перемога в ній зараз настільки далека, що немає сенсу замислюватися над тим, що буде, якщо це станеться.

Завершити свою клубну кар’єру другою перемогою в Лізі чемпіонів із другим клубом було б фантастично. Якби хтось сказав мені, що я заб’ю стільки голів і виграю стільки трофеїв, скільки я здобув, я б погодився на це без вагань", — цитує Левандовські видання Barca Universal.

Нагадаємо, польський форвард приєднався до Барселони у 2022 році. Питання щодо продовження контракту або можливого завершення європейського етапу кар’єри поки залишається відкритим.