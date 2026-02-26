Іспанія

Захисник "синьо-гранатових" Ерік Гарсія впевнений у силі своєї команди та здатності боротися за всі трофеї.

Захисник Барселони Ерік Гарсія поділився думками щодо ігрового стилю каталонського клубу.

"Я твердо вірю в нашу ідею та наш футбол. Я думаю, ми найкращі. Звичайно, це потрібно доводити на полі, але я переконаний, що ми можемо боротися за перемогу в Лізі чемпіонів і за всі інші титули", — наводить слова Гарсії Barça Universal.

Після 25 турів Барселона лідирує в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, маючи у своєму активі 61 очко. Відрив від Реала, який посідає другу сходинку, становить один бал.

У суботу, 28 лютого, каталонці прийматимуть Вільярреал. Гра розпочнеться о 17:15.