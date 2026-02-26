Іспанія

У клубі заявили про фінансову готовність до гучних підписань, але наголосили на контролі зарплатної відомості.

Член ради спортивного комітету Барселони Жоан Солер поділився баченням клубу щодо можливих гучних підписань у найближчі трансферні вікна.

Функціонер підтвердив, що каталонці теоретично здатні дозволити собі придбання футболістів найвищого рівня.

"Так, ми могли б підписати таких гравців, як Хуліан Альварес або Ерлінг Голанд. Упродовж п'яти років подібні трансфери здатні себе окупити, бюджет Барселони готовий до цього".

Водночас Солер наголосив, що клуб не планує виходити за межі встановленої фінансової моделі, особливо у питанні фонду оплати праці.

"Зрештою Барселона має бути дуже обережною щодо своїх зобов'язань щодо структури заробітної плати. Ми встановили для себе межу і не перевищуватимемо її. Ми маємо підписувати гравців за ринковими цінами, одночасно стежачи за нашою системою оплати праці", — сказав функціонер.

