Французький нападник Реала пропустить до двох тижнів через проблеми з коліном, але має повернутися до матчів Ліги чемпіонів.

Кіліан Мбаппе не зіграв за Реал проти Бенфіки. У мадридському клубі вирішили надати форварду час, щоб його проблемне коліно повністю відновилося.

Як повідомляє The Touchline, Мбаппе вибув максимум на 14 днів. Це позитивна новина для "вершкових", оскільки француз має встигнути відновитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, перші матчі якої пройдуть 10 та 11 березня.

У сезоні-2025/26 Кіліан Мбаппе провів 33 матчі, у яких записав на свій рахунок 38 голів та шість результативних передач.

Найближчий матч Реал проведе 2 березня проти Хетафе в Ла Лізі.