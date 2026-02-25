Іспанія

Головний тренер мадридського Атлетіко не став спростовувати чутки про переїзд свого зіркового підопічного до США.

Схоже, що другий етап кар'єри Антуана Грізманна в мадридському Атлетіко наближається до свого логічного завершення. Останніми днями спекуляції щодо можливого переходу 32-річного французького форварда до МЛС досягли апогею.

Хоча контракт чемпіона світу діє до 2027 року, у футбольному середовищі зростає впевненість, що він покине столицю Іспанії вже цього літа. Головним претендентом на зірку називають клуб Орландо Сіті з Флориди.

Після нещодавньої перемоги Атлетіко над Брюгге в плей-оф Ліги чемпіонів, головному тренеру Дієго Сімеоне поставили пряме запитання про майбутнє його головного креативного активу. Замість того, щоб категорично заявити, що гравець не продається, аргентинський наставник дав дуже емоційну та багатозначну відповідь, яка фактично підтверджує можливість трансферу.

"Я сподіваюся, що він обере те, що найкраще для нього, і те, чого він справді хоче. Він заслуговує на те, щоб отримати бажане," — заявив Сімеоне пресі.

Така риторика тренера, який працював із Грізманном протягом найкращих років його кар'єри, свідчить про глибоку взаємоповагу. Вона також підтверджує позицію клубу: Атлетіко не збирається утримувати гравця силою, якщо він вирішить здійснити свою давню американську мрію.

Антуан Грізманн ніколи не приховував свого захоплення культурою США та північноамериканським спортом. Він є великим фанатом НБА та часто відвідує баскетбольні матчі за океаном. Орландо Сіті пропонує французу ідеальний майданчик — можливість стати обличчям франшизи в місті, яке раніше вже приймало таких світових ікон, як Кака.

Теоретично, перехід може відбутися навіть до завершення європейського сезону (оскільки в МЛС відкрито додаткове трансферне вікно), але очікується, що Грізманн дограє поточну кампанію в Ла Лізі, щоб допомогти Атлетіко в боротьбі за трофеї.

Для мадридського клубу втрата свого талісмана стане серйозним ударом, який змусить керівництво вийти на трансферний ринок у пошуках гідної заміни. Проте зараз усі думки команди зосереджені на тому, щоб успішно завершити сезон і, можливо, подарувати Грізуі гарне прощання з Метрополітано.