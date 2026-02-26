Іспанія

Центральний захисник "вершкових" пройшов медичне обстеження після ушкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Центральний захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо, який не зміг дограти поєдинок-відповідь стикового раунду Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки, пройшов медичне обстеження. Про це рапортують журналісти El Chiringuito.

Як стало відомо джерелу, стан 23-річного іспанського гравця не викликає побоювань. Після завершення медичних процедур Асенсіо залишив лікарню.

Нагадаємо, що зустріч Реала та Бенфіки завершилася перемогою мадридців із рахунком 2:1. Підопічні Альваро Арбелоа виявилися сильнішими за сумою двох матчів і пройшли до наступного раунду Ліги чемпіонів.