Іспанія

Португалець придбав 25% акцій клубу Сегунди через власну інвестиційну компанію.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду розширює свою діяльність у футбольному бізнесі. Португалець придбав 25% акцій іспанської Альмерії, яка наразі посідає третє місце в Сегунді.

Угоду було здійснено через компанію CR7 Sports Investments. Контрольний пакет акцій клубу з минулого року належить саудівській інвестиційній групі на чолі з Мохамедом Аль-Херейджі.

Роналду підтвердив свої наміри долучитися до розвитку іспанського клубу.

"Я давно прагнув зробити внесок у розвиток футболу поза межами поля. Альмерія — це іспанський клуб із міцною основою та очевидним потенціалом зростання. Я хочу працювати разом із керівною командою, щоб підтримати клуб на новому етапі розвитку", — заявив португалець.

