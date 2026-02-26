Іспанія

Контракт розрахований до кінця сезону.

Мальорка на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Мартін Демічеліс.

Угода з 45-річним аргентинцем розрахована до літа цього року та включає опцію продовження ще на один сезон. На своєму новому місці Мартін замінив Хагобу Аррасате.

Попереднім місцем роботи Демічеліса був Монтеррей, який він залишив у травні 2025 року. Також він очолював Рівер Плейт та дубль Баварії.

Після 25 турів Мальорка посідає 18 місце в іспанській Ла Лізі. Свій наступний матч Мальорка проведе проти Сосьєдада – гра запланована на 28 лютого.