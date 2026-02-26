Іспанія

Аргентинець повертається у європейський футбол.

Колишній наставник аргентинського Рівер Плейт Мартін Демікеліс найближчим часом стане головним тренером іспанської Мальорки. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 45-річний аргентинський фахівець погодився очолити «островʼян» до кінця поточного сезону.

Останнім місцем роботи Демікеліса був мексиканський Монтеррей, який він залишив у травні 2025 року.

Мартін Демікеліс є відомим у минулому футболістом. Виступав за мюнхенську Баварію та Манчестер Сіті. Також має на своєму рахунку 51 матч та два забитих мʼяча у складі збірної Аргентини.