Іспанія

На нас чекає центральний матч туру в Ла Лізі.

Захисник Вільярреала Пау Наварро висловився напередодні матчу 26-го туру іспанської Ла Ліги з Барселоною. Його слова наводить Sport.es.

“Якби це залежало від мене, я не хотів би, щоб грали Рафінья та Педрі. Але ні, я хочу, щоб грали всі найкращі для перевірки себе та спроби обіграти найкращих. У мене немає переваг.

Я грав проти Рафіньї, це мене вразило. Ми всі знаємо його майстерність, але в нього інший стиль гри, ніж у інших. Плюс агресія, яку він виявляє під час пресингу, те, як він постійно веде команду вперед, щоб продовжувати тиск.

Коли ти захисник, а в тебе в команді є нападник, котрий так пресингує, все стає набагато простіше. Думаю, Рафінья – ключовий гравець для Барселони”, – заявив Наварро.

Матч між Барселоною та Вільярреалом відбудеться 28-го лютого, о 17:15 за київським часом.