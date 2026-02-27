Іспанія

Мадридці розглядають трансфер Енцо Фернандеса, але остаточне рішення залежатиме від виступу гравця на чемпіонаті світу.

Мадридський Реал планує підсилити лінію півзахисту в літнє трансферне вікно. Преса тривалий час пов'язує "вершкових" з хавбеком Челсі Енцо Фернандесом.

Як повідомляє The Touchline, іспанський гранд готовий піти ва-банк заради підписання аргентинця, проте вирішальним тестом для нього стане виступ на найближчому мундіалі. Також Реал виявляє серйозний інтерес до Вітіньї з ПСЖ. Втім, у мадридському клубі вважають трансфер португальця малоймовірним через напружені відносини з парижанами.

25-річний Енцо Фернандес оцінюється порталом Transfermarkt у 85 мільйонів євро. Контракт гравця з "синіми" розрахований до середини 2032 року. Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті світу Фернандеса визнали найкращим молодим гравцем турніру.

Раніше Челсі зафіксував рекордні збитки в історії АПЛ.