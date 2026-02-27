Іспанія

Хав'єр Тебас не відмовляється від ідеї глобалізації іспанського футболу, плануючи наслідувати успішні бізнес-моделі американських ліг НФЛ та НБА, незважаючи на попередні невдачі.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас офіційно підтвердив, що вищий іспанський дивізіон залишається відданим ідеї проведення матчів регулярного чемпіонату по той бік Атлантики. Незважаючи на значний опір з боку вболівальників, гравців та футбольних інституцій, мрія про офіційні іспанські поєдинки на американській землі все ще жива. Іспанська ліга вже не раз намагалася вийти на американський ринок.

Останньою гучною спробою був план провести матч між Барселоною та Вільярреалом на стадіоні Хард Рок у Маямі в грудні минулого року. Ініціатива навіть отримала попереднє схвалення УЄФА та Федерації футболу Іспанії, але у жовтні плани довелося скасувати через шалений тиск і протести гравців, а також брак часу на належну організацію події.

Ще раніше, у 2019 році, подібну спробу заблокувала ФІФА. Відповідаючи на критику про те, що перенесення домашньої гри на тисячі кілометрів порушує спортивний принцип і справедливість турніру, Тебас зазначив, що масштаби проблеми значно перебільшені:

Ми спробуємо ще раз. Я не впевнений, коли саме, але ми маємо підняти це питання у слушний час. Я не думаю, що це завдасть шкоди. Йдеться лише про один матч із 380 у сезоні", — заявив президент на саміті Financial Times Business of Football.

Тебас прагне наслідувати глобальні моделі НФЛ (американський футбол) та НБА (баскетбол), які вже давно й успішно експортують свої регулярні матчі до Європи та інших частин світу заради розширення бренду та отримання вигідніших телеконтрактів.

Очільник Ла Ліги вказав на парадокс: європейці охоче приймають американський спорт та культуру, тоді як європейські футбольні чиновники вагаються щодо експорту власного продукту:

"Ми святкуємо Геловін, якого не святкували 20 років тому. У нас є матчі НФЛ та НБА. Подивимося, чи через 50 років наші стадіони не спорожніють, а арени НБА та НФЛ будуть заповнені вщент. Вони не просто привозять одну гру — вони приїжджають, щоб залучити фанатів, підписати телеконтракти, зацікавити дітей своїми змаганнями.Іншими словами, ми відкрили двері в Європу для них. Натомість Сполучені Штати відкривають двері для нас, а ми самі зачиняємо їх тут, у Європі.", — заявив Тебас.

Мета Ла Ліги залишається незмінною: залучення молодшої аудиторії в США та гарантування того, що іспанські клуби залишатимуться домінуючою силою на світовому ринку розваг у наступні десятиліття.