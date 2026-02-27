Іспанія

Мадридський клуб уважно стежить за процесом відновлення іспанського півзахисника Манчестер Сіті.

Мадридський Реал визначився з одним із головних пріоритетів на прийдешнє літнє трансферне вікно. Керівництво вершкових націлилося на підписання зіркового іспанського півзахисника Манчестер Сіті Родрі.

За інформацією відомого іспанського інсайдера Рамона Альвареса, чиї інсайди щодо мадридського клубу відзначаються високою надійністю, Реал вже готує підґрунтя для цієї угоди. Ключовим фактором для здійснення трансферу є фізичний стан футболіста. Якщо медичні показники Родрі не викликатимуть жодних сумнівів і він повністю відновиться після важкої травми коліна, мадридці готові викласти за нього близько 50 мільйонів євро.

На перший погляд, сума здаються заниженою ціною для гравця такого калібру. Проте ця сума цілком обґрунтована його контрактною ситуацією. Чинна угода Родрі з Манчестер Сіті розрахована до літа 2027 року.

Для Родрі перехід до Реала може стати можливістю повернутися до рідного Мадрида (де він раніше виступав за Атлетіко) та стати новим лідером центру поля в команді Арбелоа.

У нинішній кампанії через травми, Родрі відіграв 23 гри за Сіті у всіх турнірах, та відзначився одним забитим голом.