Іспанія

Надскладне завдання для Барси.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії з Атлетіко. Цитує німецького фахівця El Mundo Deportivo.

«Подолати відставання у чотири м'ячі та вийти у другий поспіль фінал Кубка Іспанії – це складно, але можливо. Ми маємо вірити, це найголовніше.

Ми здатні відігратися та викладатися на повну 90 хвилин і більше. Необхідно боротися за команду, за клуб, за вболівальників, і, звичайно, мати підтримку фанів на своєму боці.

Вихід у фінал Кубка був би майже мрією. Ось чому Камп Ноу такий важливий. Ми маємо спробувати відігратися. Граючи вдома, все можливе.

Коли є зв'язок між командою та вболівальниками, це фантастика. Нам це знадобиться 3 березня. Тому вони мають прийти та насолодитися грою. Все можливо, якщо ми будемо разом», — заявив Флік.

Матч-відповідь між Барселоною та Атлетіко відбудеться 3-го березня, о 22:00 за київським часом.