Іспанія

Спортивний директор каталонців прокоментував чутки про гучний літній перехід нападника Атлетіко.

На тлі зростаючих спекуляцій щодо можливого переходу зіркового форварда мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса до Барселони, керівництво каталонського клубу вирішило дещо охолодити чутки.

Спортивний директор блаугранас Деку чітко дав зрозуміти, що наразі всі трансферні питання поставлені на паузу, адже команда зосереджена на вирішальному відрізку поточного сезону. Хоча в Барселоні не приховують свого захоплення аргентинським чемпіоном світу, Деку наголосив, що офіційні переговори ще не розпочиналися.

Ми не спілкувалися з жодним клубом чи гравцем. Зараз не час це робити, як би сильно вони нам не подобалися. Ми поговоримо, коли настане слушний момент. Зараз лише лютий. Є багато гравців, які нам подобаються. Подивимося. У нас є два нападники. Зараз не час ухвалювати рішення", - цитує Деку видання Marca.

Окрім трансферних питань, Деку прокоментував серйозну втрату для команди Гансі Фліка: Френкі де Йонг зазнав травми на тренуванні і пропустить близько місяця. Це стало несподіванкою. Ми добре і наполегливо тренувалися.

"Зараз не найкращий час для травм, адже він перебуває на високому рівні. Ми вже подолали багато різних травм, тож тепер маємо впоратися з ще однією" — зізнався португалець.

Попереду в Барселони надзвичайно складне завдання — спробувати відігратися після нищівної поразки 0:4 від Атлетіко в першому півфінальному матчі Кубка Іспанії (Копа дель Рей). Деку залишається оптимістом і вірить у свою команду:

"Є причини вірити. Це складно. Треба визнати, що 0:4 — це важко, ми цього не очікували. Але ця команда вже доводила, що може долати важкі моменти. Ми відіграли лише половину протистояння", — наголосив функціонер.

Також спортивний директор висловився щодо майбутнього жеребкування Ліги чемпіонів (де на Барселону може чекати ПСЖ або Ньюкасл), зазначивши, що обидві команди є сильними суперниками з різними стилями гри, і каталонці готові битися за прохід далі.

Наразі Барселона продовжує утримувати лідерство в Ла Лізі, маючи лише одне очко переваги над Реалом, і вже цими вихідними на неї чекає важливий матч проти Вільярреала.