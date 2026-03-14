Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 28-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться 14 березня о 22:00.

Мадридський Реал прийматиме Ельче на Сантьяго Бернабеу, маючи на меті скоротити відставання від Барселони до одного очка. Наразі "вершкові" посідають другу сходинку, тоді як гості ведуть запеклу боротьбу за виживання, перебуваючи на 17-му місці.

Субота, 14 березня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид підходить до гри в ейфорії після блискучої перемоги над Манчестер Сіті (3:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де головним героєм став Федеріко Вальверде, який оформив хет-трик. Попри успіхи в Європі, підопічні Альваро Арбелоа не мають права на помилку в чемпіонаті, де вони відстають від каталонців на чотири бали. Статистика цілком на боці господарів: Реал ніколи в історії не програвав Ельче на власному полі. Проте розслаблятися не варто — у поточному сезоні "вершкові" вже двічі поступалися вдома, а матч першого кола проти "франхівердес" завершився результативною нічиєю 2:2.

Ельче переживає вкрай складний період: команда не знає перемог з кінця 2025 року. Після поразки від Вільярреала (1:2) у минулому турі підопічні Едера Сарабії зупинилися за крок від зони вильоту, випереджаючи Мальорку лише на одне очко. "Зелено-білі" традиційно невдало грають у Мадриді — остання перемога над "Королівським клубом" датована ще 1978 роком і була здобута вдома. Втім, пам'ять про нічию на Бернабеу у 2022 році та бойовий результат у першому колі сезону-2025/26 дає гостям надію на чергове диво, яке вкрай необхідне їм у битві за збереження прописки в Прімері.

Кадрові проблеми продовжують переслідувати мадридців. До великого списку травмованих, де вже перебувають Мбаппе, Беллінгем, Мілітао та Родріго, додався Ферлан Менді, який отримав пошкодження в грі з "містянами". Також через дискваліфікацію не зіграє Мастантуоно. Очікується, що Арбелоа проведе ротацію, випустивши з перших хвилин Дані Карвахаля, Едуардо Камавінгу та Рауля Асенсіо.

У Ельче поза грою орендований у Барселони Ектор Форт, під питанням участь Бігаса та Дональда. Особлива увага буде прикута до вихованця Реала Альваро Родрігеса, який тепер захищає кольори гостей.

За версією betking на перемогу мадридського Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.33, тоді як потенційний успіх Ельче оцінюється показником 8.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.75.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Асенсіо, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде, Камавінга, Чуамені — Гюлер — Вінісіус, Браїм.

Ельче: Дітуро — Чуст, Аффенгрубер, Петрот — Госан, Фебас, Агуадо, Валера — Нето — А. Сілва, Родрігес.

Не зіграють: Мілітао, Беллінгем, Себальйос, Мбаппе, Родріго, Мастантуоно (Реал Мадрид) — Форт (Ельче).

Під питанням: Менді, Каррерас, Алаба (Реал Мадрид) — Бігас, Дональд (Ельче).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:0

Довідка про компанію

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ