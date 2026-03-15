Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 28-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться 15 березня о 17:15.

Каталонська Барселона прийматиме Севілью на Камп Ноу, маючи на меті зміцнити лідерство в іспанській Прімері.

Барселона — Севілья

Неділя, 15 березня, 17:15, стадіон Камп Ноу, Барселона

Барселона підходить до гри після нічиєї з Ньюкаслом (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Попри не найяскравіший виступ у Англії, у чемпіонаті "блаугранас" демонструють стабільність: після лютневої осічки з Жироною вони здобули три перемоги поспіль над Леванте, Вільярреалом та Атлетіком. У першому колі сезону-2025/26 "нервіонці" шокували лідера, розгромивши його з рахунком 4:1, тож підопічні Фліка налаштовані на реванш. Історія на боці господарів: Севілья не перемагала на Камп Ноу в межах Ла Ліги з далекого 2002 року, а минулорічна зустріч цих команд у Каталонії завершилася впевненою перемогою "синьо-гранатових" 5:1.

Севілья під керівництвом Матіаса Альмейди демонструє непогану стійкість в останніх турах, програвши лише один матч із восьми. Після двох нічиїх поспіль проти Бетіса та Райо Вальєкано андалусійці посідають 14-ту сходинку, маючи шестиочковий запас над зоною вильоту. Попри невдалий минулий сезон, де команда фінішувала 17-ю, зараз "рохібланкос" виглядають солідніше, особливо в гостьових матчах, де вони набрали 15 очок у 13 іграх. Враховуючи, що Севілья не грала в єврокубках посеред тижня, гості прибудуть до Барселони значно свіжішими за суперника.

Кадрова ситуація Барселони покращилася: Ламін Ямаль та Ерік Гарсія відновилися після мікропошкоджень і готові вийти на поле. Втім, лазарет все ще переповнений — Крістенсен, Кунде, Бальде та де Йонг залишаються поза грою, хоча Гаві вже повернувся до заявки. Очікується, що Флік проведе ротацію, випустивши Марка Касадо в центр поля та Феррана Торреса в атаку.

У Севільї через травми не зіграють Пеке Фернандес та Маркао, а участь Рубена Варгаса та Ніла Мопе залишається під питанням. Особливу увагу захисту Барселони варто приділити молодому форварду Ісааку Ромеро.

За версією betking на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.27, тоді як потенційний успіх Севільї оцінюється показником 8.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.33.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Араухо, Кубарсі, Е. Гарсія, Мартін — Касадо, Педрі — Ямаль, Фермін, Рафінья — Ф. Торрес.

Севілья: Влаходімос — Аспілікуета, Ньянзу, Гудель, Салас — Хуанлу, Агуме, Соу, Кармона — Адамс, Ромеро.

Не зіграють: Крістенсен, Кунде, Бальде, де Йонг (Барселона) — Пеке, Маркао (Севілья).

Під питанням: Варгас, Мопе (Севілья).

прогноз 3:1

