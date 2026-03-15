У мадридців відчутна перевага перед грою у Лондоні.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився після перемоги над Хетафе (1:0) в рамках 28 туру іспанської Ла Ліги.

"Я задоволений чудовою грою команди, особливо в першому таймі, коли ми були сильнішими. У другому таймі ми мали грати краще. Ми могли б закінчити перший тайм із великою перевагою у рахунку. Я задоволений грою загалом.

У Моліни вийшло, він завдав цього удару. Він мав ще один шанс, коли воротар зробив сейв. У нього дуже хороший удар із середньої дистанції.

Усі працюють дуже добре. За лаштунками багато людей, які докладають величезних зусиль, щоб допомогти гравцям викладатися на повну. Іноді це складно, ми дуже часто граємо, але загалом колективна робота була чудовою.

Тепер вся наша увага на матчі проти Тоттенгема. Після першої гри може скластися думка, що нам буде легко, але я так не думаю", — заявив Сімеоне.

Матч між Тоттенгемом та Атлетіко відбудеться 18 березня, о 22:00 за київським часом.