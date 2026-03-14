Іспанія

Долю зустрічі вирішив швидкий м’яч на восьмій хвилині.

У 28-му турі Ла Ліга Атлетіко Мадрид на своєму полі приймав Хетафе. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів — 1:0.

Єдиний м’яч у зустрічі було забито вже на початку гри. На 8-й хвилині відзначився захисник мадридців Науель Моліна, який і приніс своїй команді три очки.

У середині другого тайму гості залишилися в меншості: на 55-й хвилині червону картку отримав захисник Омар Абкар. Попри чисельну перевагу, господарям більше не вдалося збільшити рахунок.

Після цього матчу Атлетіко посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Хетафе розташовується на дев’ятій позиції.

Атлетіко Мадрид — Хетафе 1:0

Гол: Моліна, 8

Атлетіко Мадрид: Муссо — Моліна, Пубіль (Альварес, 66), Хіменес, Ленгле — Альмада (Сімеоне, 66), Коке, Варгас (Льоренте, 73), Гонсалес — Баена (Грізманн, 73), Серлот (Лукман, 66)

Хетафе: Сорія — Феменія (Бірманчевич, 46), Абкар, Дуарте (Ріко, 83), Ромеро, Іглесіас — Мілья (Муньйос, 90), Джене, Арамбаррі (Мартін, 75) — Васкес (Лісо, 74), Сатріано

Попередження: Серлот, Варгас, Моліна — Ромеро, Лісо, Сатріано

Вилучення: Абкар, 55