Німецький фахівець залишиться в каталонському клубі ще щонайменше на два сезони.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік продовжить свою роботу з командою. Як інформує видання Sport.es, німецький фахівець уже узгодив умови нової трудової угоди, яка буде розрахована до літа 2028 року.

Зазначається, що тренер повністю задоволений своїм перебуванням у таборі "блаугранас", а також умовами життя в Іспанії. Керівництво клубу, зі свого боку, цілковито довіряє наставнику з огляду на успішні результати команди.

Наразі Барселона впевнено лідирує в іспанській Ла Лізі, маючи в активі 70 очок. Крім того, каталонці продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів: після нічиєї 1:1 у першому матчі 1/8 фіналу проти Ньюкасла, підопічні Фліка готуються до домашньої зустрічі-відповіді, яка відбудеться 18 березня.

