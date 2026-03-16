Чинний керівник каталонського клубу впевнено виграв вибори та залишиться на посаді до 2031 року.

Жоан Лапорта знову обраний президентом Барселона. Про це повідомляють іспанські ЗМІ, що спеціалізуються на каталонському клубі.

За підсумками голосування Лапорта отримав 68,18% підтримки членів клубу — це 32 934 голоси. Його головний конкурент, бізнесмен Віктор Фонт, набрав 29,78% (14 385 голосів). Ще до завершення підрахунку стало зрозуміло, що Лапорта здобув переконливу перемогу.

Таким чином, він керуватиме Барселоною ще п’ять років — до 2031 року. Для Лапорти це вже третя каденція на посаді президента клубу.

Нагадаємо, що 9 лютого Лапорта та кілька членів ради директорів склали свої повноваження, щоб офіційно балотуватися на новий термін.

Раніше також повідомлялося, що майбутнє головного тренера каталонців Гансі Флік могло опинитися під питанням у разі перемоги Фонта. Сам Фонт заявляв, що планує попрощатися зі спортивним директором клубу Деку у випадку свого обрання.

У день виборів Барселона також порадувала вболівальників переконливою перемогою над Севільєю — 5:2 у матчі Ла Ліга. Хеттрик у зустрічі оформив Рафінья.

Після цієї перемоги каталонський клуб із 70 очками очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид на чотири бали.