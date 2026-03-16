Чинний керівник каталонського клубу впевнено виграв вибори та залишиться на посаді до 2031 року.
16 березня 2026, 09:33
Жоан Лапорта знову обраний президентом Барселона. Про це повідомляють іспанські ЗМІ, що спеціалізуються на каталонському клубі.
За підсумками голосування Лапорта отримав 68,18% підтримки членів клубу — це 32 934 голоси. Його головний конкурент, бізнесмен Віктор Фонт, набрав 29,78% (14 385 голосів). Ще до завершення підрахунку стало зрозуміло, що Лапорта здобув переконливу перемогу.
Таким чином, він керуватиме Барселоною ще п’ять років — до 2031 року. Для Лапорти це вже третя каденція на посаді президента клубу.
Нагадаємо, що 9 лютого Лапорта та кілька членів ради директорів склали свої повноваження, щоб офіційно балотуватися на новий термін.
Раніше також повідомлялося, що майбутнє головного тренера каталонців Гансі Флік могло опинитися під питанням у разі перемоги Фонта. Сам Фонт заявляв, що планує попрощатися зі спортивним директором клубу Деку у випадку свого обрання.
У день виборів Барселона також порадувала вболівальників переконливою перемогою над Севільєю — 5:2 у матчі Ла Ліга. Хеттрик у зустрічі оформив Рафінья.
Після цієї перемоги каталонський клуб із 70 очками очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид на чотири бали.