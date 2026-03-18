Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 18 березня 2026 року.

У середу, 18 березня, чотирма поєдинками завершиться стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Ігровий вечір відкривав матч-відповідь між Барселона та Ньюкасл Юнайтед. Каталонський клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 7:2. Нагадаємо, що перша зустріч у Англії завершилася нічією 1:1.

Інтрига трималася лише першу половину матчу: після голів Рафіньї та Берналя «сороки» відповіли дублем Еланги, але перед перервою Барселона вийшла вперед завдяки пенальті Ямала.

У другому таймі "блаугранас" продемонстрували справжню атакувальну міць. Спочатку відзначився Фермін Лопес, а далі Роберт Левандоський оформив дубль. Завершив результативний шквал Рафінья, який після помилки захисника Ньюкасла перехопив передачу в штрафному та забив сьомий гол у ворота Рамсдейла.

Ньюкасл не зміг відіграти таку різницю, ставши черговим англійським клубом, який завершив виступ у турнірі.

Барселона — Ньюкасл 7:2 (перший матч — 1:1)

Голи: Рафінья, 6, 72, Берналь, 18, Ямал, 45+7 (пен.), Фермін, 51, Левандовські, 56, 61 — Еланга, 15, 28



Барселона: Ж. Гарсія (Щесни, 82) — Е. Гарсія (Араухо, 21), Кубарсі, Мартін, Канселу (Ольмо, 66) — Берналь, Педрі — Ямал, Фермін (Еспарт, 66), Рафінья — Левандовські (Торрес, 66).

Ньюкасл: Рамсдейл — Тріпп’єр (Лівраменто, 47), Тіав, Берн, Голл — Ремзі, Тоналі (Віллок, 55), Жоелінтон (Дж. Мерфі, 64) — Еланга (Ботман, 64), Гордон (Осула, 82), Барнс.



Попередження: Кубарсі — Жоелінтон, Тріпп’єр, Віллок