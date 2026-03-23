Важка перемога "вершкових".

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем висловився після перемоги над Атлетіко (3:2).

«Як і в інших матчах, команда грала неймовірно добре, як завжди здорово захищаючись та атакуючи. Особливо в останніх двох-трьох матчах, і саме тому ми так багато виграємо.

Атмосфера була неймовірною, уболівальники в такі вечори завжди приголомшливі, і ця атмосфера нам дуже допомагає, тому команда так намагається в дербі проти «Сіті»… Гравці справді відчувають підтримку вболівальників», – сказав Беллінгем.