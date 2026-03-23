Що не так з суддівством в Іспанії?

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про роботу суддівської бригади в матчі проти Реала.

«Не думаю, що ми програли через це. У нас були можливості створити добрі моменти, але ми ними не скористалися. Ми заслуговували бодай на трохи більше».

Він продовжує прогресувати, дуже добре працює, дає нам інші якості, і ми допомагаємо йому зростати у захисті, тому що він виконує цю роботу і є хлопцем із величезним серцем та бажанням навчатися. Сподіваюся, він продовжуватиме давати нам важливі результати, як сьогодні».

Не думаю, що це вплинуло на гру. Ми могли зробити набагато більше, могли краще оборонятися у їхніх голах і зробити більше в атаці. У нас серйозні суперники і якщо їм щось дозволити – вони обов'язково покарають», — заявив Сімеоне.