Французький нападник мадридського Реала зізнався, що Кріштіану Роналду допоміг йому повернути впевненість у собі під час важкого періоду минулого сезону.

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе поділився коментарем про португальського нападника Ан-Насра Кріштіану Роналду.

"Кріштіану Роналду — мій кумир. Коли у мене були труднощі в Реалі минулого сезону, я зателефонував йому, і він допоміг мені повернути впевненість у собі. Я йому дуже вдячний", — наводить слова Мбаппе Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Роналду виступав за "вершкових" з 2009 по 2018 рік. З кінця 2022 року португалець грає за саудівський Ан-Наср.

Мбаппе приєднався до мадридців улітку 2024 року. У поточному сезоні-2025/26 француз з'явився на полі в 35 матчах у всіх турнірах, 38 разів уразив ворота суперників та оформив шість асистів.

