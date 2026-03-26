Француз не уявляє чемпіонат світу без зіркового форварда.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував відсутність Неймара у складі національної команди Бразилії напередодні товариського матчу між збірними.

Форвард зізнався, що йому складно уявити чемпіонат світу-2026 без свого колишнього партнера по ПСЖ.

"Чемпіонат світу – це змагання зірок. Усі зірки тут, і, як на мене, Неймар – одна з найбільших зірок. Я не можу уявити чемпіонат світу без Неймара. Але зрештою я не можу йти проти свого колишнього тренера Карло Анчелотті. Я маю поважати його рішення", — зазначив Мбаппе.

Також француз порівняв Неймара зі своїм нинішнім одноклубником у Реалі Вінісіусом Жуніором, підкресливши різницю в статусі гравців.

"Віні зараз потрібно зробити ще один крок уперед з національною збірною, але Неймар – це Неймар. Неймар – фантастичний гравець", — додав нападник.

Раніше Мбаппе спростував скандал із обстеженням не того коліна лікарями Реала Мадрид.